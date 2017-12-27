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    Polisi alarma geÃ§iren sÃ¼rÃ¼cÃ¼

    CoÅŸkun MENEK/ERZÄ°NCAN, (DHA)Â
    27.12.2017 - 12:37 | Son GÃ¼ncelleme:

    ERZÄ°NCAN Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KavÅŸaÄŸÄ±â€™nda ters ÅŸeride park edilen otomobil polisi alarma geÃ§irdi. Uzun sÃ¼re araÃ§ sahibine ulaÅŸamayan polis, yolu trafiÄŸe kapattÄ±. Bomba arama kÃ¶peÄŸi ile araÃ§ ve Ã§evresinde arama yapÄ±ldÄ±. Bir sÃ¼re sonra ortaya Ã§Ä±kan ve kulaklarÄ± aÄŸÄ±r iÅŸiten 82 yaÅŸÄ±ndaki Ali Atabay, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸi olduÄŸu iÃ§in aracÄ±nÄ± yakÄ±na park ettiÄŸini sÃ¶yleyince polisleri gÃ¼lÃ¼msetti. AracÄ±nda bomba aramasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Atabey, gÃ¶revlileri takdir ederek, "Polisler olmasa biz rahat yatamayÄ±z" dedi.

    Olay Halit PaÅŸa Caddesi Ã¼zerindeki Erzincan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KavÅŸaÄŸÄ±â€™nda meydana geldi. Emniyet binasÄ±na yaklaÅŸÄ±k 50 metre uzaklÄ±ktaki kavÅŸaÄŸÄ±n ortasÄ±nda ters ÅŸeride park edilmiÅŸ otomobil ihbarÄ± Ã¼zerine polis alarma geÃ§ti. AraÃ§ sahibine uzun sÃ¼re telefonla ulaÅŸamayan polis, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine kavÅŸaktaki trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurdu. Olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan bomba imha uzmanÄ± bomba arama kÃ¶peÄŸi ile araÃ§ ve Ã§evresinde arama yaptÄ±. Bu sÄ±rada elinde bastonu ile aÄŸÄ±r adÄ±mlarla Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p otomobile doÄŸru giden yaÅŸlÄ± adam aracÄ±n kendisine ait olduÄŸunu sÃ¶yledi.

    Polisi alarma geÃ§iren sÃ¼rÃ¼cÃ¼

    Otomobilini pasaport iÅŸlemi iÃ§in geldiÄŸi emniyet binasÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±na park ettiÄŸini ifade eden Atabay, sÃ¶zlÃ¼ diyaloÄŸa girdiÄŸi polisleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. AracÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ park ettiÄŸi ve ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine otomobilinde bomba aramasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenen Atabay, "SaÄŸ olsunlar, polisler olmazsa biz rahat yatamayÄ±z, 'Bu benim adamÄ±mdÄ±r, hacÄ±dÄ±r, hocadÄ±r' demesinler" sÃ¶zleri polisleri gÃ¼lÃ¼msetti.

    Atabay, gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in polisler tarafÄ±ndan karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HatalÄ± parkdan cezai iÅŸlem uygulanan Atabeyâ€™in daha dikkatli olmasÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±. AraÃ§ bulunduÄŸu yerden Ã§ekilirken, kavÅŸak yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sonra yeniden ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

    Etiketler: yaÅŸlÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ , hatalÄ± park
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