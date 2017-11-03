Polisi alarma geçirdi... 'Stop mind control'

Cumhuriyet Meydanı tramvay durakları yakındaki bir aydınlatma direğine kilitlenmiş halde bırakılan bisiklet ve üzerindeki karton pankartta yazan ifadeler, polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri bir süre bisikletin sahibinin gelmesini bekledi.

Ancak kimse gelmeyince önce durumu merkeze bildirdi ve ardından bisiklete yapıştırılmış halde duran ve üzerinde ’Stop mind control’ (zihin kontrolünü bırak) ve bazı internet sitesi adresleri yazan pankartı bisikletten söktü.

Bisikletin sahibi ise ortada gözükmedi.