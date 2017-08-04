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    Polise böyle demiş: Ellerime vurmayın

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    04 Ağustos 2017 - 22:26Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:27

    Çello sanatçısı Gülşah Erol, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 2 Ağustos’ta Kadıköy metro girişinde enstrümanını bomba, kendisini de terörist ilan ederek bir odaya kapatan polisler tarafından dövüldüğünü, Türk bayrağı ile suratına vurulduğunu iddia etti. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise metro girişinde özel güvenlik görevlilerine çantasını bırakmak isteyen Gülşah Erol’un olumsuz cevap alınca “Bomba mı var?” diye bağırdığını, kendisini uyarmaya gelen polislere saldırdığı iddia edildi.

    DÜN ÖLEBİLİRDİM

    Gülşah Erol, Instagram hesabından yaşadıklarını şöyle anlattı: “2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy metro girişinde. Enstrümanımı bomba beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, biz bu ülkenin vatandaşıyız diyerek, ya ben? Müzisyenim kollarıma, ellerime lütfen dikkat edin dememle daha çok darp edildim. Benim gibi insanlar bu ülkeden gitmeliymiş, ben ve benim gibiler vatan hainiymiş. Beni hapse atmakla tehdit ettiler, tüm aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin canım çok yanıyor… Dün ölebilirdim…” İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ise olay polise mukavemet ve kasten yaralama:

    POLİS: O SALDIRDI

    “02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikelerine gelen G.E. isimli bayan şahsın çantasını özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şahsın ‘Bomba mı var’ şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup, şahıs hakkında görevli memura mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır.” 

    Polise böyle demiş: Ellerime vurmayın

    GÜLŞAH ÇELLONU AL, MAÇKA’YA GEL

    MAÇKA Parkı’nda kıyafeti nedeniyle güvenlik görevlisinin müdahalesine uğrayan Çağla Köse ve bir grup kadın 6 Ağustos Pazar günü yapacakları eylem için parkın girişinde çağrıda bulundu. Basın açıklamasını yapan Çağla Köse şunları söyledi: “29 Temmuz’da bütün kadınlar olarak kıyafetime karışma dedik. Şimdi de 6 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te burada tüm kadınları Maçka Parkı’ndaki buluşmamıza çağırıyorum. Kadın buluşmamızda istediğimiz kıyafetlerle parkta piknik yapacağız. Piknik örtünüzü çay, simit, sandviçinizi mutlaka getirin.” Açıklamada söz alan eylemcilerden Rojda Aslan ise Kadıköy metrosunda terörist olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlisinin kendisini darp ettiği iddiasını sosyal medya hesabından duyuran Gülşah Erol’a çağrıda bulundu, “Çellosunu alsın gelsin” dedi. (Ceylan SEVER / İSTANBUL)

    Etiketler: gazetehaberleri , polis , çello , Gülşah Erol
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