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    Polise başvurdu... 'Ailem okumama izin vermiyor'

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 11:31Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:55

    Adana'da ortaokulu bitirdikten sonra anne ve babası tarafından eğitimine devam etmesine izin verilmediğini söyleyen 15 yaşındaki kız çocuğu, evden kaçıp polise sığındı.

    Seyhan'da yaşayan 15 yaşındaki E.Ç. ortaokulu bitirdikten sonra Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavına girdi. Sınavdan da iyi bir puan alan kız çocuğu tercih dönemi geldiğinde okula gidip tercihlerini yapmak istedi.

    İddiaya göre anne M. ile baba S.V.Ç. buna karşı çıktı, "kız çocuğunun bu kadar okuması yeter" diyerek kızlarının okumasına izin vermedi. E.Ç ile evden kaçarak polise sığındı. 



    Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçip çocuğun psikolog eşliğinde ifadesini aldı. E.Ç.'nin, tek hayalinin okuyup iyi bir yerlere gelmek olduğunu ancak anne ve babasının buna izin vermediğini, bu nedenle evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

    E.Ç., ailesinin geleceğini karartacağını, bu nedenle eve gitmek istemediğini söyledi. E.Ç.'nin durumuyla ilgili inceleme başlatıldı. 

    E.Ç.,  adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada basın mensuplarına "Neden evden kaçtın" sorusuna E.Ç., "Ailem yüzünden, okumak istiyorum" diyerek yanıt verdi.

     

    Etiketler: Adana , evden kaçtı , polis , okumama izin vermiyorlar
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