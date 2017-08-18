Polise bastonla vurdu

Avcılar Belediyesi tarafından 7 katlı bir binaya yıkım kararı çıkarıldı. Bina içerisinde oturan bazı ev sahipleriyle düşük ücretler ve senetler karşılığında anlaşma sağlanırken, çoğu apartman sakini yıkım kararına karşı çıktı. Konuyu adli mercilere taşıyan ancak netice alamayan bina sakinleri, 3’üncü kez gelen belediye ve zabıta ekipleriyle karşı karşıya geldi.

BASTONUYLA VURDU

Polis desteği ile binanın elektrik ve doğalgaz ve suyunu kesmek isteyen belediye ekipleri bina sakinlerinin direnişi ile karşılaştı. Binalarını yıktırmak istemeyen apartman sakinleri ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşlı bir kadın bastonuyla çevik kuvvet polisinin kalkanına vurdu. Yaşanan kısa süreli arbede de bir kişi gözaltına alındı.