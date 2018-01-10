Polis yaralayan göstericiye 3.5 hapis cezası

HAMBURG’taki yerel mahkeme, Christian R.’nin 6 Temmuz günü gerçekleşen protestolarda görevdeki memura ağır saldırı ve adam yaralamaya teşebbüs suçlarından 3.5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Christian R.’nin attığı kırık şişenin bir polisin elini hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Söz konusu cezanın bugüne kadar G-20 olayları nedeniyle verilen en uzun süreli hapis cezası olduğu ifade edildi. Zanlının daha önce başka bir suçlamadan erteleme cezası olması nedeniyle verilen hapis cezasının yüksek olduğu belirtildi.

Hamburg Mahkemesi daha önce 21 yaşındaki bir Hollanda vatandaşına ‘toplumun huzurunu bozma, ağır ceza gerektiren yaralama, görevdeki memura ağır saldırma ve direnme’ suçlarından 2 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.