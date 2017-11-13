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    Polis üniformasıyla kabusu yaşattılar! Yabancı çifte kelepçeli gasp

    DHA
    13.11.2017 - 20:48 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da polis üniforması giyerek yerleşik yabancı W.S. ile eşi Z.E.’nin 1300 dolar ve 25 bin TL değerindeki kol saatini polis kıyafeti giyerek gasp eden 5 şüphelinden 4’ü tutuklandı.

    Konyaaltı İlçesi Toros Mahallesi’nde yerleşik yabancı W.S. ile eşi Z.E.’nin evine 25 Ekim’de polis kıyafeti giyerek gelen 3 kişi, ’Hakkınızda şikayet var’ diyerek çiftin ellerini kelepçeledi. Arama yapacaklarını belirten şüpheliler evdeki 1300 dolar ile 25 bin TL değerindeki kol saatini alarak ayrıldı. Çiftin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

    TAM TAKIM!

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, gasp olayını A.D.M.A., A.T., H.B.A., Ş.Z. ve C.K.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, İstanbul, Adana ve Mersin’de olduğunu belirlediği 5 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Aramalarda yağma olayında kullanılan 2 adet resmi polis gömleği, 3 kelepçe, 2 kemer ve takımı yazan not kağıdı, üzerinde polis amblemi bulunan Komiser Yardımcısı/Bölge Sorumlusu kartviziti, H.B.A.’nın polis kıyafetiyle çektirdiği 2 vesikalık fotoğraf, 4 kelepçe anahtarı, 2 ruhsatsız tabanca ve tabanca kılıfı, H.Ç. adına düzenlenmiş, üzerine A.T.’ye ait fotoğraf yapıştırılmış nüfus cüzdanı ele geçirildi.

    3 TUTUKLAMA

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D.M.A., H.B.A., C.K. ve A.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: antalya , turiist
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