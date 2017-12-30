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    Polis son anda deşifre etti! 4 parmak detayı

    DHA-İHA
    30.12.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Adana'da FETÖ/PDY 'Adana Emniyet imamı' olan aranan öğretmen 54 yaşındaki Mehmet Yıldız yakalandı. Polis, Yıldız üzerine yaptığı çalışmada zanlının gaygubet evlerinde kaldığını ve çok gizli hareket ettiğini kaldığı evlerde de perdelerin dört parmak açık bırakılıp sokağın sürekli takip edildiği belirlendi.

    FETÖ operasyonu kapsamında üst düzey emniyet müdürlerin Sinan kod adlı sorumlusu olduğu ileri sürülen zanlı, gaygubet evinde yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nün nisan ayında FETÖ'nün mahrem sorumlusunu MİT ile yapılan çalışma sonunda deşifre etti. Bu mahrem sorumlulardan biri de 7 Eylül 2016 yılında Adana’da FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen ancak 2017 yılının mart ayında serbest kalan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehmet Yıldız (54) olduğu tespit edildi.

    4 PARMAK DETAYI

    Polis, Yıldız üzerine yaptığı çalışmada zanlının gaygubet evlerinde kaldığını ve çok gizli hareket ettiğini kaldığı evlerde de perdelerin dört parmak açık bırakılıp sokağın sürekli takip edildiği belirlendi. Ayrıca gaygubet evlerinin genelde sokağı tamamen gören ön cepheler olduğu, kullanılan otomobillerin ise evin önüne sürekli ön tarafı görecek şekilde park edildiği, kendisinin takip edilip edilmediğini test etmek için yolda giderken oyunlar yaptığı belirlendi. Ayrıca Yıldız’ın sürekli adres değiştirdiği ve ajan gibi çalıştığı da tespit edildi. Polis, Yıldız’ı adım adım takip ettikten sonra 29 Aralık şafak vakti yaptığı operasyonda yakaladı.

    "KOD ADI SİNAN"

    Yapılan çalışmada zanlının Bylok’u sürekli kulladığını, ancak ilk yakalandığında Bylock’u bilmediğini, örgütü de inkar ettiği ancak zanlının emniyette üst düzey müdürlerin mahrem sorumlusu olduğu sürekli onlarla sohbet yaptığı ve Sinan kod ismini kullandığı belirlendi. Ayrıca zanlının dini sohbetlerde gizli mesajlar verdiği belirlendi. Ayrıca bu sohbetler sırasında emniyetteki müdürlerin terfilerin belirlendiği de ortaya çıktı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Gaygubet evleri , Operasyon
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