Polis silahlı saldırgan Hakkı Pekin’in peşinde

Silahlı saldırı 4 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 sularında Am Linden Meydanı’na yakın bir binanın önünde gerçekleşti. Olayın aile içi nedenlerle yaşandığı tahmin edilen olayda bir çok kez ateş eden saldırgan, genç kadını omuzundan vurmuştu. Polisin saldırganın Neuss’ta yaşayan Hakkı Pekin olduğunu tespit etti. Evinde bulunamayan zanlıyı yakalamak için Linden isimli özel bir polis ekibi kuruldu. Neuss polisi, Hakkı Pekin’in silahlı ve tehlikeli olduğunu, görenlerin müdahale etmeden polise haber vermeleri istendi. Olayın aile içi nedenlerden meydana geldiği tahmin ediliyor.