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    Polis sapığı yakalamak için tam tersini yaptı

    BERLİN
    10.10.2017 - 12:36 | Son Güncelleme:

    Almanya’da 4 yaşındaki küçük kıza cinsel saldırıda bulunan ve görüntülerini internette yayınlayan sapık, küçük kızın annesinin sevgilisi çıktı. Savcılık ve polis, sapığı yakalamak için çok fazla denenmeyen bir yola başvurdu.

    KÜÇÜK kızın cinsel saldırıya uğradığı görüntüleri internette bulan güvenlik birimleri ve savcılık harekete geçti. Savcı, görüntüleri çeken ve yayan sapığı yakalamak için önce kurbanın kimliğini belirlemeyi seçti. Bunun için de alışık olmadık bir yöntem denedi. Kurbanları korumak için kimliğini ve fotoğrafını kamuoyu ile paylaşan polis, bu kez tam tersini yaptı. Önce kurbanın fotoğraflarını basınla paylaştı. Kısa sürede küçük kızın kimliği tespit edildi ve ailesiyle temas kuruldu. Aileden alınan bilgiyle sapığın küçük kızın annesinin hayat arkadaşı olduğu öğrenildi. Polis yaptığı baskınla sapığı, Aşağı Saksonya’daki evinde yakaladı.

    BAŞKA SEÇENEK KALMAYINCA
    İğrenç saldırıyı soruşturan Savcı Georg Ungefuk, kurbanın fotoğrafını yayınlayarak şüpheliye ulaşılması yöntemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
    “Kurbanın fotoğrafını yayarak şüpheliye ulaşılma yöntemini çok ender uyguluyoruz. Bu yöntemi soruşturmada tıkandığımızda veya suçlunun kimliğini tespit edebilmek için başka seçeneğimiz kalmayınca yaparız.”

    KABUS 10 AY SÜRDÜ
    Savcılıktan edinilen bilgiye göre sapık, küçük kıza 2016 yılının ekim ayından 2017 yılının temmuz ayına kadar ağır cinsel saldırıda bulundu ve bu durumu da kamerayla kaydetti. Sonra da oluşturduğu görüntüleri çocuk pornografisinin yayıldığı internet sayfalarında dağıttı.

    Etiketler: ALMANYA , cinsel saldırı , Aşağı Saksonya
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