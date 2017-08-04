Polis, sanatçıyı heykel zannedince müdahale etmedi

Kadıköy'de KHK ile ihraç edildikleri için açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek eylemi yapan gruba polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Polis, vücudunu ve giysilerini boyamış halde heykel performansı yapan sanatçıyı, gerçek heykel sanınca bir süre ona müdahale etmedi.

Alınan bilgiye göre, Süreyya Operası önünde toplanan grup, açlık grevi yapan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehinde sloganlar attı. Gruptakiler, "Nuriye ve Semih yalnız değildir" pankartı taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba dağılmalarını yönünde uyarı yaptı. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden ekipler, 33 kişiyi gözaltına aldı.



POLİS HEYKEL ZANNETTİ, DOKUNMADI Polisin, müdahale esnasında, Ankara'daki Yüksel Caddesi üzerinde bulunan İnsan Hakları Anıtı şeklinde performans sergileyen sanatçıyı gerçek heykel zannetti. Bütün grubu gözaltına alana polis, 'heykel protestocuya' dokunmadı. Bütün grubu gözaltına alan polis ekipleri, heykelin hareket ettiğini görünce sanatçıyı da gözaltına aldı.



