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    Polis olmak isteyenlere müjde: 13 bin öğrenci alınacak

    AA
    05.09.2017 - 22:58 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 23:26

    Emniyet Genel Müdürlüğünce, lisans ve önlisans mezunları arasından 13 bin öğrenci alınacak.

    Polis Akademisinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), 21. Dönem için lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 11 bin, önlisans mezunlarından ise 200'ü kadın 2 bin öğrenci alınacak.

    BAŞVURULAR ONLINE YAPILACAK

    Başvurular, Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

     

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    Etiketler: polis , başvuru , 13 bin
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