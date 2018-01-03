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    Polis müdürünün eşi itirafçı oldu

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    Polis müdürü Reşat Altay'ın tutuklanan eşi Filiz Altay, Florya'da sohbetlere gittiği evde tanıştığı bir kadının telefonuna ByLock yüklediğini iddia etti. 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Altay'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu iddia edildi. 

    Reşat Altay ve eşi geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkmak isteyince havalimanında pasaportlarının iptal edildiğini öğrenmiş, yapılan araştırmada Filiz Altay adına kayıtlı telefona ByLock yüklendiği ortaya çıkmıştı.

    Filiz Altay, 24 Temmuz 2017 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altay'ın 3 defa ByLock'a giriş yapıldığı belirlendi.

    Sabah gazetesinin haberine göre 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Altay'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu iddia edildi. 

    Cumhuriyet Savcısı Murat Tekeli tarafından hazırlanan iddianamede, Filiz Altay'ın polis ifadesine yer verildi. Eski polis memuru Filiz Altay, Florya'da oturduğu binanın en üst katında bulunan komşusu sayesinde Kuran okumayı öğrendiğini, bu komşusunun 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başlarında Kuran dinlemek bahanesiyle kendisini başka bir eve götürdüğünü kaydetti.

    Filiz Altay, evin sahibinin Arzu G. olduğunu, evde sohbetler verildiğini, hatta fakir öğrenciler adına olduğu iddia edilerek paraların toplandığına şahit olduğunu belirtti.

    Filiz Altay şunları söyledi: "Ben örgüt üyesi değilim. Bilerek ve isteyerek ByLock programını telefonuma asla yüklemedim. Bu programın ismini 15 Temmuz'dan sonra duydum. Arzu G. isimli şahıs bana ByLock isimli programın faydalı olacağını söyleyerek yüklediğinden şüphelendiğim kişidir."

    Katıldığı toplantılar ve ByLock dışında örgüt bağlantısı tespit edilemeyen Altay hakkında dava açıldı.

    Polis müdürünün eşi itirafçı oldu

     

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    Etiketler: bylock gözaltısı
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