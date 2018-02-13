Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

    'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

    Gürkay GÜNDOĞAN (DHA)
    13.02.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 17 yaşındaki B.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan polis memuru O.Ç. (45) hakkında, 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddiaya göre polis memuru, ifade alma bahanesiyle polis merkezine çağırdığı çocuğa binanın yanındaki depoda sarılmaya çalıştı.

    ÇAYCUMA'da oturan B.A., Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç., geçen yıl eylül ayında 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, O.Ç.'nin, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, polis memuru O.Ç., bir vaka nedeniyle polis merkezine gelen B.A.'nın ifadesini aldı ve ardından farklı isimde kullandığı sosyal medya hesabından mesaj atarak kızla konuşmaya başladı. O.Ç. daha sonra cep telefonuyla görüşmeye başladığı genç kıza cinsel içerikli mesajlar attı. O.Ç., ifade alma bahanesiyle polis merkezine çağırdığı B.A.'ya binanın yanındaki depoda sarılmaya çalıştı. B.A., bağırıp tepki göstererek dışarı çıktı. Cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarını işlediği belirtilen O.Ç. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
    O.Ç.'nin yakında hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

    Etiketler: Zonguldak , taciz , Çaycuma , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri