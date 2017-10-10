Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Polis memuru define kazısında yakalandı

    Polis memuru define kazısında yakalandı

    Vahit İŞBAŞARAN/VİZE (Kırklareli), (DHA)
    10.10.2017 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Kırklareli’nin Vize İlçesi’ne bağlı Kıyıköy Beldesi’nde, define aramak için kazı yapan ve aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.Ç.’nin de bulunduğu 4 kişi, yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan gelecek kişilerin, Kıyıköy’deki Kahve Ocakları mevkisinde kaçak kazı yapacağını belirledi. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.Ç., ile E.Y., E.A. ve K.Ç.’yi yakaladı.

    Şüphelilerin kazı sırasında kullandığı 1 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar ve kazı malzemelerine el konuldu. Birinci derece SİT alanı olan bölgede şüphelerin, 1.5 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazdığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

    Etiketler: Kırklareli , define kazısı , Polis , Son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri