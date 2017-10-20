Polis lojmanında iğrenç olay

Eskişehir’de polis lojmanlarında yaşanan olayda, polis memuru A.İ.C., meslektaşının 5 yaşındaki kız çocuğu S.D.’yi lojmanın bodrum katına indirerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmiş, çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatması üzerine polis memuru gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ‘Çocuğa cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından sanık A.İ.C.’in yargılanmasına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Görülen son duruşmaya tutuklu polis memuru A.İ.C.’in sanı sıra mağdur S.D.’nin babası M.D. ile annesi K.D. ve avukatlar katıldı. Son sözü sorulan A.İ.C. duruşmada üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Üzerime atılan suçları işlemedim. Yapmadığımı tekrar söylüyorum. Ben suç işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Mazlumun ahı yerde kalmaz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığı, cinsel istismar suçundan 15 yıl, hürriyetinden yoksun bırakmadan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.