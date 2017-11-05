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    Polis, linç edilmek istenen hırsızı kurtardı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    05.11.2017 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Adana'da, 3 tekerli pazar arabasını çalarken yakalanan 45 yaşındaki Naif S., çevredekilerce yakalanıp dövüldü. Linç edilmek istenen hırsızlık şüphelisini, gelen polisler kurtardı.

    Olay, merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Murat Dursun, işten gelince 3 tekerli pazar arabasını evinin önüne koydu. Gece geç saatlerde pazar arabasının çalındığını fark eden Dursun, dışarı çıkınca hırsız ile karşılaştı. Eline geçirdiği sopayla hırsıza saldıran Murat Dursun, Naif S.’yi kulağından yaraladı.

    Sesler üzerine uyanan mahalle sakinleri de Naif S.’yi tekme tokat dövdü. Linç edilmek istenen hırsızı, gelen polisler kurtardı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından zanlının pazar arabasını alma anını tespit etti. Önce hastaneye götürülen Naif S., tedavisi yaptırıldıktan sonra gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Naif S. adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: ADANA
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