Polis kumar oynamak için vatandaşın kimlik bilgilerini çaldı!

Şans Oyunları Komisyonu, yasak olmasına rağmen online kumar oynayan 30 polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Bahis skandalı, polisin kaçak göçmenlere yönelik yasa dışı uygulamalarına ilişkin iddiaların araştırılması sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldı. Anvers polisinin araştırması sırasında kaçak göçmenlere yönelik şiddet, gasp ve rüşvet suçlamasıyla meslekten atılan bir memurun, online kumar sitelerine para yatırdığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Anvers Polis Merkezi'nin bilgisayar ağından mesai saatleri içinde düzenli olarak kumarhane ve bahis sitelerine girildiğini saptadı.

Bunun üzerine polis, Şans Oyunları Komisyonu'na bilgi verdi. Komisyonun başlattığı soruşturmaya göre, onlarca polis, yasak olmasına rağmen sahte isimlerle düzenli olarak online kumar oynuyor.

Arapça konuşan İsveçli polis memuru Ebu Kevin, Arap dünyasının sempatisini kazandı Polislerin, kumar sitelerinde sadece yasal araştırmalar nedeniyle girme izni bulunan vatandaşlık veritabanından elde ettikleri isim ve adresleri kullandıkları belirtildi. Şans Oyunları Komisyonu, 30 polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Komisyon üyesi Marjolein De Paepe, Belçika'da resmi olarak tanınan kumarhane ve bahis şirketlerine bazı meslek gruplarının girmesinin yasak olduğunu anımsattı. Belçika yasalarına göre polis, hakim, noter ve icra memurlarının kumarhaneler ve bahis bürolarında şans oyunları oynaması yasak.

Anvers Polis Sözcüsü Sven Lommaert, onlarca memurun online kumar oynaması konusunda, "Bunu çok ciddiye alıyoruz. Soruşturma komisyonunun raporunu bekliyoruz. Kumarla ilgili bir mücadele kampanyası başlatacağız" dedi.