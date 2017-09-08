Polis klozetten süzgeçle topladı

Polisi arayan bir kişi, Adil Caddesi'nde evi bulunan 27 yaşındaki B.Y.'nin uyuşturucu sattığını söyledi. Ev fiziki takiple izlemeye alındı. Araştırmalarda ihbarın doğru olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi. Ancak B.Y., uzun süre kapıyı açmadı.

Ekipler kapıyı kırarak içeriye girdi. Odalarda yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. Tuvalette arama yapan polis ise klozetin taştığını farketti. Klozet kapağını açılınca B.Y.'nin kapıyı açmama sebebi ortaya çıktı. Tıkanan klozete uyuşturucu atıldığı tespit edildi.

Ekipler, tava ve süzgeç yardımıyla klozetteki esrar ve bonzaiyi çıkarmaya başladı. Yapılan çalışmada 1 kilo esrar ve 1 kilo 408 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyete götürüldü. Şüphelinin daha önce işlendiği suçlardan 6 arama kaydı olduğu ortaya çıktı.