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    Polis klozetten süzgeçle topladı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    08.09.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:42

    İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis kapıya dayanınca uyuşturucu satıcısı esrar ve bonzaiyi klozete döktü. Uyuşturucu klozeti tıkadı. Polis uyuşturucuyu süzgeçle çıkardı.

    Polisi arayan bir kişi, Adil Caddesi'nde evi bulunan 27 yaşındaki B.Y.'nin uyuşturucu sattığını söyledi. Ev fiziki takiple izlemeye alındı. Araştırmalarda ihbarın doğru olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi. Ancak B.Y., uzun süre kapıyı açmadı.

    Polis klozetten süzgeçle topladı Ekipler kapıyı kırarak içeriye girdi. Odalarda yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. Tuvalette arama yapan polis ise klozetin taştığını farketti. Klozet kapağını açılınca B.Y.'nin kapıyı açmama sebebi ortaya çıktı. Tıkanan klozete uyuşturucu atıldığı tespit edildi.

    Ekipler, tava ve süzgeç yardımıyla klozetteki esrar ve bonzaiyi çıkarmaya başladı. Yapılan çalışmada 1 kilo esrar ve 1 kilo 408 gram bonzai ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli Emniyete götürüldü. Şüphelinin daha önce işlendiği suçlardan 6 arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Polis klozetten süzgeçle topladı

    Etiketler: Pendik , uyuşturucu baskını , bonzai operasyonu
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