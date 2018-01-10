Polis katilleri değil, mağdur aileyi takibe aldı

IRKÇI çete NSU tarafından 9 Eylül 2000’de katledilen ilk kurban Enver Şimşek’in ailesinin avukatı olan Seda Başay, mahkemede yaptığı sunumda Nürnberg polisini sert bir dille suçladı. Başay, Nürnberg polisinin gerçek faillere yönelmek yerine aileyi suçladığını belirtti.

Enver Şimşek’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada polisin uzun yıllar kıskançlık, uyuşturucu ticareti ya da haraç almak için şantaj yapmak gibi konular üzerinde durduğunu aktaran Başay, emniyet birimlerinin yabancı düşmanı bir eylem ihtimaline dair verilen tanık ifadelerini de dikkate almadığını bildirdi.





POLİS AİLEYİ DİNLEDİ

Güvenlik güçlerinin yaklaşık bir yıl boyunca Enver Şimşek’in ailesinin telefonlarını dinlediğini ve hatta evlerinde arama yaptığını anlatan Başay, 6.5 yıl önce Enver Şimşek’in NSU hücresi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasına rağmen, ailenin bunu polis görevlilerinden değil, basındaki haberlerden öğrendiğine işaret etti.

‘BUNUN DEĞİŞMESİ LAZIM’

Duruşmaya katılan Enver Şimşek’in oğlu Abdülkerim Şimşek de doğduğu ülke olan Almanya’ya bağlı olduğunu belirterek, “Burası benim ülkem ama bir şeyler yanlış gidiyorsa, bunun değişmesi lazım” dedi.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben’in sırtındaki rahatsızlık nedeniyle yarıda kesilen duruşmanın bugün devam edilecek.