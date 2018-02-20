Polis katiline ilk celsede en ağır ceza

Tuzla’da 16 Temmuz 03.30 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ihbarının bulunulmasının ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli Battal Yıldız ve Fatih Orhan, verilen adrese gitti. Polislerin kimlik sorduğu Hikmet Sağır ateş ederek kaçarken vurduğu Battal Yıldız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kısa süre sonra yakalanan 28 suçtan sabıkalı Hikmet Sağır tutuklandı.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİM"

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşmada savunmasını yapan sanık Hikmet Sağır, şunları söyledi: “Kocaeli’nden uyuşturucu madde almaya İstanbul’a geldim. Uyuşturucuyu kullanınca bayılmışım. Kendime geldiğimde soyulmuştum. Yerlere yattığım için üstüm başım perişandı. Otobüsler beni almadı. Bir işyerinin önünden geçerken içeri girdim. Dükkanda laptop ile silah bulunca satmak için aldım. Çıkarken alarm çalınca kaçmaya başladım. Yorulduğum için bir sokakta dinlenirken polisler geldi. Kimliğimi sordular. Üzerimde silah olduğu için korkup kaçmaya başladım. Koşarken arkama bakmayarak 2 el ateş ettim. O sırada polis memuruna denk gelmiş. Çok pişmanım.”

"TORUNLARIMI BABASIZ BIRAKTI"

Duruşmayı takip eden şehit polisin babası ise, “Bu hain benim torunlarımı babasız bıraktı. Beni yaktı. En ağır cezayı istiyorum. İdam istiyorum. Gülümü söndürdü. Benim oğlum çok yakışıklıydı. Bu hain ağırlaştırılmış müebbet yesin. Güzel İstanbul’umuzda hava alamasın” diye bağırdı.

Mahkeme Heyeti, sanık Hikmet Sağır’ı, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, indirim yapılmadı.