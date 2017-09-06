Polis kalabalığın içinde ondan şüphelendi! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

Güven Tümleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Takipteki kişi, arkasından yaklaştığı Ürdünlü kadın E.N.M.A.J'ın (23) çantasına elini sokarak cep telefonunu aldı. Hırsızlığı gören takipteki Güven Timleri, Bulgaristan vatandaşı olduğu belirlenen K.D'yi(26) gözaltına akarak kelepçeyi taktı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Bulgar hırsız işlemleri için karakola götürüldü. Çaldığı telefon da sahibine teslim edildi. Hırsızın telefonu çalması ve yakalanması güvenlik kamerasına takıldı.