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    Polis kalabalığın içinde ondan şüphelendi! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    06.09.2017 - 11:09 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:26

    İstanbul Fatih'te, şüphelenilerek Güven Timleri tarafından takibe alınan Bulgaristanlı hırsız, Ürdünlü kadının çantasından cep telefonunu çaldı. Takipteki ekip saniyeler içinde hırsızı yakaladı.

    Güven Tümleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polis kalabalığın içinde ondan şüphelendi Bir anda neye uğradığını şaşırdı
    Takipteki kişi, arkasından yaklaştığı Ürdünlü kadın E.N.M.A.J'ın (23) çantasına elini sokarak cep telefonunu aldı. Hırsızlığı gören takipteki Güven Timleri, Bulgaristan vatandaşı olduğu belirlenen K.D'yi(26) gözaltına akarak kelepçeyi taktı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Bulgar hırsız işlemleri için karakola götürüldü. Çaldığı telefon da sahibine teslim edildi. Hırsızın telefonu çalması ve yakalanması güvenlik kamerasına takıldı.

    Etiketler: Son dakika , istanbul , Fatih , hırsızlık , Polis
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