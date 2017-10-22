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    Polis izinsiz uçurulan 'drone'u vurdu

    DİYARBAKIR (AA)
    22.10.2017 - 08:01 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, izinsiz uçurulan drone güvenlik güçlerince düşürüldü. Silvan Kaymakamı, ilk gelen bilgilere göre basına, "Silvan Emniyet Müdürlüğüne teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklinde yansıyan olayın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    Alınan bilgiye göre, Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekel Mahallesi'nde güvenlik noktası yakınlarında izinsiz uçurulan "drone" tespit etti.
    Güvenlik güçleri, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen "drone"u ateş açarak düşürdü.

    Silvan Kaymakamı Adem Çelik, AA muhabirine, gece saat 01.30 sıralarında izinsiz uçurulan "drone"un açılan ateş sonucu düşürüldüğünü ve inceleme başlatıldığını söyledi.

    Çelik, bazı haber sitelerinde yer alan "Silvan Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    Polis izinsiz uçurulan droneu vurdu

    Etiketler: Diyarbakır , Polis
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