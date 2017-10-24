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    Polis, İspanyol turisti öldürdü

    İHA
    24.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Brezilya polisi, Rocinha bölgesinde bir gecekonduya baskın sırasında İspanyol turisti silahla vurarak öldürdü.

    BREZİLYA polisi, Rocinha’daki gecekondu mahallesine düzenlediği baskında bir İspanyol turisti silahla vurarak öldürdü. Polis, 67 yaşındaki Mara Esperanza Jiménez Ruiz isimli turistin kardeşi ve İtalyan tur rehberiyle bölgeyi gezdiği sırada ablukaya denk gelip yanlışlıkla vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, turisti vuran polisin gözaltına alındığı belirtildi.
    Uyuşturucu çetelerin arasında çatışma yaşanması nedeniyle polis Rocinha bölgesine sık sık baskın düzenliyor. Brezilya güvenlik güçleri, insan hakları grupları tarafından aşırı güç kullanmakla suçlanıyor.

    Polis, İspanyol turisti öldürdü

    Etiketler: İSPANYOL TURİST
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