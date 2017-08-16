MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Polis her yerde zincir şeklindeki bahçe çitiyle ‘seks’ yapan adamı arıyor

    Polis her yerde zincir şeklindeki bahçe çitiyle ‘seks’ yapan adamı arıyor

    hurriyet.com.tr
    16 Ağustos 2017 - 22:14Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 22:18

    ABD'nin Texas eyaletine bağlı Travis bölgesinde akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı.

    Amerikan polisi, iki evi ayıran çitle 'seks yapmak' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 32 yaşındaki Eliodoro Estala adlı bir şahsın peşine düştü.

    Meksika vatandaşı olduğu belirtilen Estala için hazırlanan yakalama tutanağı ABD medyasında yayınlandı. Buna göre; 1 Mart'ta yaşanan olaya çitlerin ayırdığı evde oturan bir kadın tanık oldu.

    Tutanakta Estala'nın zincir şeklindeki çitle oral seks yaptığı yazıyor. Tanık kadının ifadesine göre; zanlı sonrasında zincirle 'seks' yapıyor.

    İngiliz medyasına da yansıyan habere göre; gördükleri karşısında şoke olan görgü tanığı, olayı cep telefonuyla kaydetti ve görüntüleri polise verdi.

    Olay sonrası evinin etrafında sarhoş gezerken yakalanan Estala, 'uygunsuz teşhir' ve bu hafta mahkemeye çıkmadığı için polis tarafından aranıyor.

    Etiketler: abd , texas , seks
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri