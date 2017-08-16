Polis her yerde zincir şeklindeki bahçe çitiyle ‘seks’ yapan adamı arıyor

Amerikan polisi, iki evi ayıran çitle 'seks yapmak' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 32 yaşındaki Eliodoro Estala adlı bir şahsın peşine düştü.

Meksika vatandaşı olduğu belirtilen Estala için hazırlanan yakalama tutanağı ABD medyasında yayınlandı. Buna göre; 1 Mart'ta yaşanan olaya çitlerin ayırdığı evde oturan bir kadın tanık oldu.

Tutanakta Estala'nın zincir şeklindeki çitle oral seks yaptığı yazıyor. Tanık kadının ifadesine göre; zanlı sonrasında zincirle 'seks' yapıyor.

İngiliz medyasına da yansıyan habere göre; gördükleri karşısında şoke olan görgü tanığı, olayı cep telefonuyla kaydetti ve görüntüleri polise verdi.

Olay sonrası evinin etrafında sarhoş gezerken yakalanan Estala, 'uygunsuz teşhir' ve bu hafta mahkemeye çıkmadığı için polis tarafından aranıyor.