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    Polis darp edip gözaltına aldı... O anlar kameraya yansıdı

    GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)
    06.09.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 17:27

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre kimlik kontrolü yapan polise tokat atan C.A.’ya polis memuru yumruk attı. Polis memurları ve C.A. birbirlerinden şikayetçi oldu.

    Olay önceki gün akşam saatlerinde, Gölcük 19 Mayıs Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri C.A.’nın kimliğini kontrol etmek istedi. Polis, kimliğinin olmadığını söyleyen C.A.’nın üstünü aramak istedi. C.A. üstü arandıktan sonra polise tokat attı. Kelepçelenmek istenen C.A. yeniden polise tokat attı. Bunun üzerine polis C.A.’ya vurdu. C.A. elleri arkadan kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan C.A. serbest bırakıldı. Polis memurları ve C.A. birbirlerinden şikayetçi oldu.



    Polis memurunun C.A.’ya vurma anları ise bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir polis memuru C.A.’ya yumruk atarken, bir polis memuru ise çevrede toplananlara, "Devletin memuruna nasıl el kaldırıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. C.A. polis merkezine götürülürken, bir kişi ise "Devletin memuruna nasıl vuruyormuş? Devletin memuru vatandaşa nasıl vuruyor?" diyerek polisin sözlerine karşılık verdi.

    EMNİYET: GÖRÜNTÜLERDE OLAYIN SON KISMI VAR

    Emniyet yetkilileri görüntülerde, olayın sadece son kısımlarının yer aldığını belirterek, "Memurlar kimliğini soruyor, kimliğin olmadığını söylüyor. Memurlar da bunun üzerine üst araması yapıyor. Üst araması yaparken, bağırıp çağırmaya devam ediyor. Çevredeki insanlar durumu görüyor. Üst araması bittikten sonra kendilerine doğru döndürdükleri zaman memura bir tane tokat atıyor. Tokadı atınca memur da kelepçelemek istiyor. Bu sırada şahsın babası geliyor. Sonra kelepçelemeden kaldırıyorlar. Memurlar çevredekilerle görüşürken, aynı memura iki kere daha tokat atıyor. Bu sefer memurlar da kendilerini koruyorlar. Memurlar da ona vurmaya başlıyor. Sonra kelepçeleyerek karakola getiriyorlar. Görevli memura mukavemet var burada. Görüntülerde olayın başı değil de sonu gözüktüğü için memur suçlu gibi gözüküyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Kocaeli , Polis , Darp olayı , Son dakika
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