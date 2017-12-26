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    Polis cinayetten şüpheleniyor

    İHA
    26.12.2017 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Hollanda vatandaşı Herman Fritsjan Van Voor Thuizen (72), evinde ölü bulundu.

    OLAY pazartesi akşam saatlerinde Cikcilli Mahallesi 102 Sokak’ta bulanan Ertekinler Sitesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Hollanda vatandaşı Herman Fritsjan Van Voor Thuizen’den bir süredir haber alamayan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, savcılık izniyle Thuizen’nin dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Herman Fritsjan Van Voor Thuizen’in öldüğünü belirledi. Thuizen’in ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Hollandalı turist
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