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    Polis çevirmesinden kaçınca vurulmuştu... Acı haber geldi

    İSMAİL SAYMAZ / Hürriyet
    14.01.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te yılbaşı akşamı çevirme noktasından kaçtığı için polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, 13 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Liseli Karakan’ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

    Ehliyeti olmayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı araçla dayısının evinden evine gitmek üzere yola çıktı. Şehitkamil’de karakol önünde polis çevirmesinde durdurulan liseli Karakan, ehliyeti olmadığı için korkuya kapıldı. Karakan geri geri kaçmaya çabalarken, Çevik Kuvvet Şubesi’nde görev yapan H.B., kaleşnifkof silahla ateş etti. Kurşunlar Karakan’ın çenesini parçaladı. Kemik ve doku parçaları soluk borusunu tıkayan Karakan, bir süre nefes alamadığı için oksijensiz kaldı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’den yoğun bakımda tutulan Karakan dnü hayada veda etti. Karakan’ın organları bağışlandı.

    Bu arada, polis H.B., ifadesinde, “Olay günü nöbetteydim. Araca birkaç kez ateş etmeme rağmen durmadı. Elimdeki kaleşnikof silah art arda iki kez ateş aldı. Hedef alarak ateş etmedim” dedi. H.B., serbest bırakıldı. Olayda önce ambulansın değil, bomba uzman ekibinin çağrıldığı, Karakan’ın hastaneye geç götürüldüğü ve aileye ‘kaza’ diye haber verildiği ileri sürüldü.

     

    Etiketler: Ölüm
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