Polis çevirmesinden kaçan liseli genç vuruldu

Ehliyeti olmayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı araçla dayısının evinden evine gitmek üzere yola çıktı. Şehitkamil ilçesindeki bir karakol önünde polis çevirmesinde durdurulan liseli Karakan’ın ehliyeti olmadığı için korkuya kapıldığı düşünülüyor. Karakan geri geri kaçmaya çabalarken, Çevik Kuvvet Şubesi’nde görev yapan H.B., kaleşnifkof silahla ateş etti. Kurşunlar Karakan’ın çenesini parçaladı. Kemik ve doku parçaları soluk borusunu tıkayan Karakan, bir süre nefes alamadığı için oksijensiz kaldı.Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Karakan halen bitkisel hayatta tutuluyor.

H.B.’ye ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma’ suçundan soruşturma açıldı. H.B., ifadesinde, “Olay günü nöbetteydim. Araca birkaç kez ateş etmeme rağmen durmadı. Elimdeki kaleşnikof silah art arda iki kez ateş aldı. Hedef alarak ateş etmedim” dedi. H.B., serbest bırakıldı.

Karakan’ın kuzeni olan Avukat Sedat Karakan, kuzeni vurulduktan sonra ilkin ambulansın değil, bomba uzman ekibinin çağrıldığını, hastaneye geç götürüldüğünü, aileye ‘kaza’ diye haber verildiğini ileri sürdü.