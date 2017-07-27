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    Polis buluşma noktasında pusu kurdu, yakaladı...

    DHA
    27 Temmuz 2017 - 15:16Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 15:17

    Antalya'nın Alanya İlçesi’nde polisin fuhuş operasyonunda, Özbekistan ve Gürcistan uyruklu 3 kadın ile onları fuhşa zorladığı iddia edilen Özbek kadın gözaltına alındı.

    Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özbek 29 yaşındaki Nigora S.'nin yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

    Polis, Azeri bir erkeğe fuhuş yapma bahanesiyle S. ile  irtibat kurdurdu.

    S. 2 bin 800 lira karşılığı fuhuş için 4 kadın getirme teklifinde bulundu.

    Bunun üzerine dün saat 22.00 sıralarında Çarşı Mahallesi İskele Caddesi’ndeki buluşma noktasına pusu kuran polis, fuhuş için gelen Gürcü 20 yaşındaki İrina G. ve 22 yaşındaki Nunu B. ile Özbek 19 yaşındaki Mokhichekhra K. ve kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen Nigora S.'yi yakaladı.

    Yabancı uyruklu kadınlar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Fuhşa aracılık eden Nigora S'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    Etiketler: Polis , fuhuş , operasyon
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