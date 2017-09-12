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    Polis bu fotoğraflarla aradı, üzerinden yabancı bir ülkeye ait hatlı telefon çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    12.09.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 13:53

    Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürmekten aylardır aranırken, İzmir'de parkta çimenlerin üzerinde yatarken yakalanan damadı Cemil Karanfil'in üzerinde yaklaşık 6 bin TL ele geçmişti. Karanfil'in üzerinde yabancı ülke vatandaşına ait hatlı telefon bulundu. Kaçtığı motorsiklet de İzmir'de ele geçti.

    Karanfil emniyette susma hakkını kullanırken, İzmir'den getirilirken ekip otosunda ve emniyette hüngür hüngür ağladı. Cep telefonu Siber Şube'de incelemeye alındı. Cep telefonu incelemesinde kaçış güzergahı hakkında bilgi edinilmesi bekleniyor.

    Polis bu fotoğraflarla aradı, üzerinden yabancı bir ülkeye ait hatlı telefon çıktı

    Karanfil'in üzerinde çıkan 6 bin TL'nin bir yakını tarafından ulaştırıldığı öne sürülüyor. Karanfil'in Yunanistan'a kaçmak için İzmir'e geldiği, bir ev kiraladığı, evin kaporasını vermeden yakalandığı ortaya çıktı.

    Polis bu fotoğraflarla aradı, üzerinden yabancı bir ülkeye ait hatlı telefon çıktı

    Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, kayınpederi Kadir Demirel'i geçtiğimiz 29 Mayıs'ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil Karanfil'in tanınmamak için sakalını daha uzattığı ifade edildi.

    Demirel emniyetteki sorgusunun anrdından adliyeye sevk edildi.

    Polis bu fotoğraflarla aradı, üzerinden yabancı bir ülkeye ait hatlı telefon çıktı

    Etiketler: akit , kadir demirel , izmir
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