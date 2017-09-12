Polis bu fotoğraflarla aradı, üzerinden yabancı bir ülkeye ait hatlı telefon çıktı

Karanfil emniyette susma hakkını kullanırken, İzmir'den getirilirken ekip otosunda ve emniyette hüngür hüngür ağladı. Cep telefonu Siber Şube'de incelemeye alındı. Cep telefonu incelemesinde kaçış güzergahı hakkında bilgi edinilmesi bekleniyor.

Karanfil'in üzerinde çıkan 6 bin TL'nin bir yakını tarafından ulaştırıldığı öne sürülüyor. Karanfil'in Yunanistan'a kaçmak için İzmir'e geldiği, bir ev kiraladığı, evin kaporasını vermeden yakalandığı ortaya çıktı.

Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, kayınpederi Kadir Demirel'i geçtiğimiz 29 Mayıs'ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil Karanfil'in tanınmamak için sakalını daha uzattığı ifade edildi.

Demirel emniyetteki sorgusunun anrdından adliyeye sevk edildi.