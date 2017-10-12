Polis bir ay takip edip düğmeye bastı!

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube ekiplerince dün gece yapılan operasyon sonucu Gümbet mahallesinde bulunan bir apartta 4 hayat kadını kıs kıvrak yakalandı. Fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek ve fuhuşa yer temin etmek suçlarından 4 Kırgızistan uyruklu kadın gözaltına alındı. 1 aylık teknik takip sonucunda yakalanan T.K, M.K., Z.Z., D.B, isimli kadınlar sağlık kontrollerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Muğla’ya gönderildi.