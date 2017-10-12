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    Polis bir ay takip edip düğmeye bastı!

    MUĞLA (İHA)
    12.10.2017 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyon sonucunda Kırgızistan uyruklu 4 hayat kadını yakalandı.

    Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube ekiplerince dün gece yapılan operasyon sonucu Gümbet mahallesinde bulunan bir apartta 4 hayat kadını kıs kıvrak yakalandı. Fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek ve fuhuşa yer temin etmek suçlarından 4 Kırgızistan uyruklu kadın gözaltına alındı. 1 aylık teknik takip sonucunda yakalanan T.K, M.K., Z.Z., D.B, isimli kadınlar sağlık kontrollerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Muğla’ya gönderildi.

    Etiketler: MUĞLA , BODRUM , fuhuş
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