Polis bir ay takip edip düğmeye bastı!

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube ekiplerince dün gece yapılan operasyon sonucu Gümbet mahallesinde bulunan bir apartta 4 hayat kadını kıs kıvrak yakalandı. Fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek ve fuhuşa yer temin etmek suçlarından 4 Kırgızistan uyruklu kadın gözaltına alındı. 1 aylık teknik takip sonucunda yakalanan T.K, M.K., Z.Z., D.B, isimli kadınlar sağlık kontrollerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Muğla’ya gönderildi.