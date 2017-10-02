Polis bile şok oldu... Tam 350 bin TL: 2 günde yuttu 4 günde çıkarttı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 gün önce Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan ve midesinde içinde kokain bulunan 78 kapsül tespit edilen Maria Rodriguez (29), Sema Yazar Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rodriguez, çıkarıldığı mahkemece, "uluslararası uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Kadının yuttuğu kapsüllerde 880 gram kokain bulunduğu belirlendi.

78 KAPSÜL

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde 5 bin dolar karşılığında kapsülleri yutarak Türkiye'ye sokmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

2 GÜNDE YUTTU 4 GÜNDE ÇIKARTTI

DHA'nın haberine göre; Kadının midesinde, her biri 10- 12 gram ağırlığında 76 kokain kapsülü tespit edildi. Gözetim altında tutulan kadın, 4 günde 76 kapsülü doğal yollarla çıkarttı. Maria Rodriguez'in midesinden çıkan uyuşturucunun 880 gram olduğu, piyasa değerinin ise yaklaşık 350 bin TL olduğu kaydedildi.

Zürih-Antalya seferini yapan uçaktaki Venezuela uyruklu Rodriguez'in uyuşturucu kuryesi olduğu istihbaratına ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi 29 Eylül'de havalimanında gözaltına almıştı. Üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanılmayan kadının götürüldüğü hastanede röntgeni çekilmiş, midesinde kokain dolu 78 kapsül tespit edilmişti.