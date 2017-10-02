Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Polis bile şok oldu... Tam 350 bin TL: 2 günde yuttu 4 günde çıkarttı

    Polis bile şok oldu... Tam 350 bin TL: 2 günde yuttu 4 günde çıkarttı

    AA-DHA
    02.10.2017 - 21:38 | Son Güncelleme:

    Antalya'da çekilen röntgen filminde midesinde kokain dolu 78 kapsül bulunduğu tespit edilen Venezuela uyruklu kadın tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 gün önce Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan ve midesinde içinde kokain bulunan 78 kapsül tespit edilen Maria Rodriguez (29), Sema Yazar Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rodriguez, çıkarıldığı mahkemece, "uluslararası uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.
    Kadının yuttuğu kapsüllerde 880 gram kokain bulunduğu belirlendi.

    78 KAPSÜL

    Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde 5 bin dolar karşılığında kapsülleri yutarak Türkiye'ye sokmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi. 

    2 GÜNDE YUTTU 4 GÜNDE ÇIKARTTI

    DHA'nın haberine göre; Kadının midesinde, her biri 10- 12 gram ağırlığında 76 kokain kapsülü tespit edildi. Gözetim altında tutulan kadın, 4 günde 76 kapsülü doğal yollarla çıkarttı. Maria Rodriguez'in midesinden çıkan uyuşturucunun 880 gram olduğu, piyasa değerinin ise yaklaşık 350 bin TL olduğu kaydedildi.

    Zürih-Antalya seferini yapan uçaktaki Venezuela uyruklu Rodriguez'in uyuşturucu kuryesi olduğu istihbaratına ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi 29 Eylül'de havalimanında gözaltına almıştı. Üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanılmayan kadının götürüldüğü hastanede röntgeni çekilmiş, midesinde kokain dolu 78 kapsül tespit edilmişti.

    Etiketler: Antalya , Venezuela , KOKAİN , kokain bulundu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri