Polis baskınında pitbul tedirginliği

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 93 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda, M.A isimli şahıs, alacağı olduğu ileri sürülen Mehmet isimli şahsın evin önüne gitti. Bir süre yaşanan tartışmanın ardından M.A, pompalı tüfekle eve doğru ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören M.A, kaçmak istedi. Yaşanan kovalamacada M.A, yakalanarak gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen M.A, Mehmet isimli şahsın da kendisine ateş ettiğini ileri sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Bu kez diğer şahsı gözaltına almak için eve giden ekipler, içeride pitbul cinsi köpek olduğunu öğrendi.



Koltukta yatan köpeği gördüler

Dışarıdan şahsa seslenen polis ekipleri, cevap gelmemesi üzerine ise eve baskın düzenlemek istedi. Önce evin pencerelerinden içeriye göz atan ekipler, bir odanın içerisinde pitbul cinsi köpek olduğunu gördü. Koltuğun üzerinde yatan köpeği gören ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan köpek barınma evi uzmanlarından yardım istedi.



Uyuşturucu iğne hazırlandı

Polisin talebi üzerine köpek barınma evinden 2 kişilik köpek yakalama ekibi olay yerine geldi. Ekipler, hazırladıkları düzenekle önce köpeğin boynuna tasma geçirmek istedi. Köpeği yattığı koltuktan hareket ettiremeyen ekipler, bu kez ise tabanca ve uyuşturucu iğneleri hazırladı. Bu esnada köpeği hareket ettirebilmek için hortumla su tutuldu. Su sıkılması üzerine ayağa kalkan köpek, yakalama ekiplerinin özel düzeneği yardımıyla yakalanarak, etkisiz hale getirildi.

Köpeğin dışarı çıkartılmasının ardından çelik yeleklerini giyen polisler odaları tek tek gezerek şahsı bulmaya çalıştı. Evde yapılan aramada Mehmet isimli şahsa rastlanmadı.



Gardroptan da çıkmadı

Eve ateş açan M.A'nın, şahsın gardropta gizlendiğini ileri sürmesi üzerine ise ekipler, evdeki gardroba da baktı. Ekipler, yaptıkları tüm aramalara rağmen şahsın izine rastlamadı. Ekipler, tuttukları tutanağın ardından M.A isimli şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken, el konulan pitbul cinsi köpek barınağına gönderildi.