Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Polis baskınında ByLock yüklü cep telefonu klozete attı

    Polis baskınında ByLock yüklü cep telefonu klozete attı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    31.12.2017 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Adana’da polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonda ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptanan N.B., gözaltına alındı.

    Adana Emniyet müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) yönelikÿ merkez Yüreğir ilçesindeki iki gaybubet evine operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B.’yi gözaltına aldı. N.B.’nin baskın anında, ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptandı. Polis, cep telefonunu atıldığı yerden çıkararak incelemeye aldı. 1’i kadın 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Klozet , polis baskını
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri