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    Polis, Bakan Demir’in bürosunda belge aradı

    İHA
    27.09.2017 - 19:32 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 19:32

    Belçika Eşit Haklar, Yoksullukla Mücadeleden ve Bilim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Zühal Demir’in çalışma ofisi, polis tarafından arandı.

    YENİ Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zühal Demir’in çalışma ofisine Uluslararası Kutup Vakfı (International Polar Foundation) dosyası çerçevesinde yapılan arama sonrası çok sayıda belgeye el konuldu. Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, aramaların Bakan Zühal Demir’le doğrudan ilgisi olmadığı, Uluslararası Kutup Vakfı Başkanı Alain Hubert’le ilgili belgelere ulaşmak üzere yapıldığı bilgisi verildi.

    Federal Savcılık, daha önce bu belgelerin Bakan Demir’in çalışma ofisinden istenildiğini fakat belgelerin gizliliği ilkesi gerekçe gösterilerek işbirliğine gidilmeyince, baskın düzenlemek zorunda kalındığı ifade edildi. Belçika televizyonuna konuşan Bakan Zühal Demir, bu belgelerin kendilerinden istenmediğini ve istenildiği takdirde vermekte bir sıkıntı görmediğini ifade etti.

    HÜKÜMETLE SORUN YAŞIYOR
    Belçikalı ünlü kaşif Alain Hubert’le uzun süredir kriz yaşayan Belçika hükümeti, 2016 yılında alınan bir kararla, ünlü kaşifin ve kurumunun Antarktika’da bulunan Kraliçe Elizabeth İstasyonu’na gitmesini engellemişti. Geçen Haziran ayında Zühal Demir tarafından imzalanan Pax Antactica anlaşmasına göre, Belçika hükümeti resmi olarak istasyonun sahibi olurken, kullanım hakkı Uluslararası Kutup Vakfı’na devredilecekti.

    Etiketler: Belçika , Türk bakan , N-VA , Zühal Demir , baskın
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