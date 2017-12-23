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    Polis artık isyan etti!.. 'Sürekli kadınları taciz ediyor, buna çözüm bulalım'

    Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)
    23.12.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

    ERZURUM’da akli dengesi bozuk, 36 yaşındaki S.K., caddede taciz ettiği kadının tepki göstermesi üzerine bu kez darp etti. Kaçmak isterken çevredekiler tarafından darp edilen S.K., polis tarafından gözaltına alındı.

    Olay. 22 Aralık günü Erzurum’un en işlek kesimlerinden Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Akli dengesi bozuk S.K. taciz ettiği kadının peşine düşüp tepki göstermesi üzerine yumruklarla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen 33 yaşındaki S.K.’nın imdadına çevrede bulunanlar yetişti. Kaçmak isterken yakalanan ve dövülen S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, gelen S.K.’nın yakınlarına, şunları söyledi:

    "Ne yapacağız bunu? Sürekli böyle. Bırakmıyor ki kadın milleti gezsin. Buna da, darp ettiği bayanlara da yazık. Bunun akli dengesi yerinde değil diyorsunuz, raporları da var. Biliyoruz, ama sürekli hafta bir iki kez caddede bayanları ya taciz ya da darp ediyor. Bunun bir çözüm noktasını bulun. Bulamıyorsanız hep beraber bir çözüm bulalım. Hastaneye yatırmamız gerekiyorsa hastaneye yatıralım. Çünkü sürekli insanları mağdur ediyor."

    Dövülen ve şikayetçi olan S.K., hastaneye akli dengesi bozuk olan S.K. karakola götürüldü.

     

     

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    Etiketler: deli , dayak , saldırı
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