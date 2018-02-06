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    Polis arkasından baktı kaldı! 'Yarasa' kırığı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    06.02.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    Lüks araçları çaldıktan sonra bir kısmını Irak ve Suriye'de satan bir kısmını ise parçalara ayıran çete üyeleri 'Yarasa' operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında polisin kapıya dayandığını görünce bir çete üyesi ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Zanlının bacağı kırıldı. 

    Polis arkasından baktı kaldı Yarasa kırığıİstanbul’da, oto hırsızlık çetesi, özel düzenekle kapılarını açtıkları onlarca lüks aracı  çaldı. Çalınan araçların bir kısmı  sahte belgelerle satılırken, bir kısmı yurt dışına çıkarıldı. Bazıları da parçalanarak satıldı.

    Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri “Yarasa” adı verilen operasyonla çökertildi. Operasyon sırasında ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli bacağını kırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 ay önce hırsızlık çetesini takibe aldı. Çetenin 36 lüks aracı çaldığını belirledi. Yapılan araştırmaya göre çete, özel şişirme düzeneğiyle kapıyı biraz aralıyordu.

    Açılan yere takoz sokularak kapı biraz daha aralanıyordu. Daha sonra özel hazırlanmış metal çubuk içeri sokularak araç açılıyordu. Aracın beyni değiştirilerek çalınıyordu. Çete ikinci olarak evlere giriyor ve araç anahtarlarını alarak araçları çalıyordu. Çete üyeleri bir gün önceden çalınacak araçlar için keşif yapıyordu. Hatchback araçlar için ‘burnu kısa’ sedanlar için ‘burnu uzun’ şifresi kullanılıyordu. Çalınan araçlar Anadolu illerine götürülerek sahte belgelerle satılıyordu.

    Polis arkasından baktı kaldı Yarasa kırığı

    Araçların bir kısmı TIR’larla Irak ve Suriye’ye geçirilerek satılırken, bir kısmı da parçalara ayrılarak satılıyordu. Yapılan tespitlerin ardından elebaşılığını S.S’nin yaptığı çeteye İstanbul, Şırnak ve Adıyaman’da eş zamanlı “Yarasa” adı verilen operasyon düzenlendi.

    S.S’nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Polisin kapıya dayandığını görünce ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalışan M.I’nın bacağı kırıldı.  Çeteyi yöneten ikinci isim olan M.B’nin çeteye yönelik ara operasyonda yakalanarak tutuklandığı bildirildi. Çalınan 36 aracın ele geçtiği operasyondaki aramalarda, araç beyinleri, sahte plakalar, araç çalmada kullanılan özel düzenek ve araç parçaları ele geçti.

    Çetenin araçları çalarken ve Pendik’te TIR’la götürdükleri araçların ele geçtiği operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

    Polis arkasından baktı kaldı Yarasa kırığı

    Etiketler: Polis , Lüks otomobil , hırsızlık , çete , son dakika
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