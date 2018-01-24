Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Polis aracına hatalı park cezası

    Polis aracına hatalı park cezası

    AA
    24.01.2018 - 18:50 | Son Güncelleme:

    Bilecik'te yaya geçidine park eden resmi polis aracına, trafik ekiplerince 108 lira para cezası kesildi.

    Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın Atatürk Bulvarı Kamyoncular Kooperatifi mevkisindeki yaya geçidine park edildiğini fark eden trafik ekipleri, para cezası uyguladı.

    Ekipler tarafından söz konusu aracın plakasına 108 lira para cezası yazıldı.

    Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, yaptığı açıklamada, kuralların herkes için geçerli olduğunu belirterek, "Kural ihlalini kendi ekiplerimiz bile yapsa gereken yasal işlem her zaman yapılacaktır." dedi.

    Etiketler: polis , hatalı park , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri