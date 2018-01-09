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    Polis anons etti... Tankere aracı sıkıştır emri!

    İHA
    09.01.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polisin anonsuyla seyir halindeki bir tır şoförü tarafından sıkıştırıldı. Hareket edemeyen otomobilin sürücüsü kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Bulvarında motosikletlere yönelik uygulama yapılırken yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurulmak istenen Sevban Enes K. idaresindeki 07 L 1323 plakalı spor otomobilin dur ihtarına uymadığı anons edildi. Çevre yolunda trafik, asayiş ekipleri ile motorize yunus timini peşine takan otomobil, çevre yolundan gelerek Bahçelievler istikametinde yaklaşık 4-5 kilometre kaçmayı başardı. Otomobilin arkasındaki polis aracı, kaçan sürücüyü yakalamak için ilginç bir yol buldu.

    Polis anons etti... Tankere aracı sıkıştır emri


    Çetin Emeç Caddesi'nde seyir halindeki bir tıra polis aracından anons yapan ekipler, aracı sola çekmesini söyledi. Durumu fark eden tır şoförü, direksiyonu sola kırınca yanından geçmeye çalışan otomobil tır ile refüj arasında sıkıştı. Hareket edemeyen araçtaki sürücü ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenen sürücü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Polis anons etti... Tankere aracı sıkıştır emri


    Sürücünün ehliyetinin olmadığı, başkasına ait olduğu belirlenen aracın muayenesinin bulunmadığı belirlenirken şahıs hakkında trafik ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetinin olmaması, muayenesinin olmaması ve çevreyi rahatsız etmek suçlarından toplam 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.

    Etiketler: ANTALYA , tanker , Ehliyet
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