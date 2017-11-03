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    Polis anne ve baba kızlarının tecavüz zanlılarını yakaladı!

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 14:30 | Son Güncelleme:

    Hindistan'da polis toplu tecavüze uğrayan 19 yaşındaki genç bir kadının şikayetini ciddiye almayınca, her ikisi de polis olan anne ve babası saldırının iki zanlısını yakalayıp bir karakola teslim etti. Zanlılar gözaltına alındı.

    Polis anne-baba, şikayet için gittiği karakolda bir polis memurunun kızlarını "Senaryo yazıyorsun" diyerek suçladığını söyledi. Bunun üzerine genç kadının anne ve babası iki zanlıyı yakalayıp Bopal kentinde bir polis karakola teslim etti.

    Toplu tecavüz zanlısı iki kişi daha yakalandı ve yargılamanın hızla başlaması için talimat verildi.

    'KARAKOLLAR ŞİKAYETİ CİDDİYE ALMADI'

    BBC Türkçe'nin haberine göre 19 yaşındaki genç kadın Perşembe akşamı bir eğitim merkezinden eve dönerken bir köprünün altında iki erkeğin saldırısına uğradı.
    Genç kadına saatlerce tecavüz eden bu iki kişi, iki erkeği daha çağırdılar ve saldırıya onlar da katıldı.

    Yerel medya en az iki karakolunun kadının şikayetini ciddiye almadığını yazdı. Zanlıların yakalanması ve olayın ayrıntılarının açığa çıkması üzerine şikayeti kayda geçirmeyi reddeden iki polisin görevden alındığı bildiriliyor.

    'ZANLILAR ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORDU'

    The Times of India gazetesine konuşan polis memuru anne ve baba, elini kolunu sallayarak gezen iki zanlıyı tespit ettiklerini ve yakalamaya karar verdiklerini söyledi.
    Polis baba, kalabalık bir tren istasyonuna bu kadar yakında böyle bir saldırının yaşanabilmiş olmasından şok olduğunu belirtti.
    Genç kadının polis annesi zanlıları nasıl yakaladıklarını, "Habibganj tren istasyonundan gelirken kızım iki saldırganın olayın geçtiği yerden 500 metre mesafedeki Mansarowar Tesisleri'nin önünde elini kolunu sallayarak dolaştığını görmüş. İkisini yakalayıp polise teslim ettik" diye anlattı.
    Anne sözlerini, "Bu hayatım boyunca yaşadığım en kötü şeydi. Eğer ben bir polis olarak kızımın toplu tecavüze uğradığını kayda geçirmekte bu kadar güçlük yaşıyorsam sıradan insanların nelerle karşılaştığını hayal bile edemiyorum" diye sürdürdü.

    Etiketler: Hindistan
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