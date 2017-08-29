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    Polis alımı ve bekçi alımı ne zaman yapılacak? 32 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    29.08.2017 - 15:43 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 15:43

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 32 bin personel alımı yapacağı kadro içerisinde yer alan polis ve bekçi alımı, Kanun Hükmünde Kararname ile yayımlanmasının ardından gençlerin dikkatini çekti. 7 bin 500 bekçi ve 20 bin polis alımı gerçekleştirecek olan Emniyet Genel Müdürlüğü, bu alımlardan belirli bir kısmını ise ön lisans mezunları arasından yapacak. Peki, bekçi ve polis alımı başvurusu ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Bekçi ve polis alımı başvurusu için adayların beklentisi devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen32 bin kişilik kadronun 27 bin 500'lük kısmı polis ve bekçi alımı için ayrılacak. Peki, gençlerin merakla beklediği bekçi ve polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    20 BİN POLİS, 7 BİN 500 BEKÇİ DAHİL 32 BİN KİŞİ ALINACAK

    KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi.

    Alımlar ile ilgili Polis Akademi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilerleyen süreçte duyuru yapması bekleniyor.

    ÖNLİSANS MEZUNU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK

    Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.

    EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

    Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.

    Etiketler: egm , emniyet genel müdürlüğü , polis alımı , bekçi alımı
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