Polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Polis Akademisi'nden duyuru

Polis alımı başvurusu için duyuruyu bekleyen vatandaşlar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesini ziyaret etmeye devam ediyor. Akademinin internet sitesi üzerinden daha önce yayımlanmış olan alım duyurusunun ardından başvuru tarihi detayını araştıran genç bireyler, konuyla ilgili detayları sorguluyor. Peki, polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar ve 19. dönem özel harekat alımı yedek listesi detayları

ÖZEL HAREKAT ALIMLARI İÇİN 1. YEDEKLER BELİRLENDİ

Polis Akademisi Başkanlığı, 19. dönem özel harekat alımları için yedek aday planlamasını duyurdu. İşte, yedek adayların listesi ve duyurunun tam metni;

"19. Dönem POMEM 1.yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 19. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Özel Harekat branşlı polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan 863 adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımızın http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.



Tüm adaylara ilanen duyurulur."

ÖZEL HAREKAT YEDEK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLK ALIM 13 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK

Polis Akademisi Başkanlığı, 13 bin Lisans ve Ön Lisans adaylarının değerlendirileceği duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından şu şekilde gerçekleştirildi;

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacaktır.

Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olan online başvuru tarihleri ve adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı sitede daha sonra açıklanacaktır.

TOPLAM 20 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi.

ÖNLİSANS MEZUNU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK

Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.