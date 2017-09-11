Polis alımı başvurusu yaparak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar için başvuru tarihleri her geçen gün merak edilmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 13 bin Lisans ve Ön Lisans adaylarının değerlendirileceğini duyurdu. Peki, polis alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

İLK ALIM 13 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK

Polis Akademisi Başkanlığı, 13 bin Lisans ve Ön Lisans adaylarının değerlendirileceği duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından şu şekilde gerçekleştirildi;

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacaktır.

Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olan online başvuru tarihleri ve adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı sitede daha sonra açıklanacaktır.

TOPLAM 20 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi.

ÖNLİSANS MEZUNU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK

Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.