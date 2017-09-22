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Polinas Plastik, Propak Ambalaj’ı aldı

Hürriyet Haber
22.09.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 16:33

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş., Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin hisselerinin yüzde 90’ını 47 milyon Euro karşılığında satın alarak ambalaj sektöründe dev bir satın almaya imza attı. ÜNLÜ & Co, bu süreçte Gözde Girişim ve Polinas’ın finansal danışmanlığını üstlendi.

Satın alma anlaşmasının başarıyla imzalandığını belirten ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz, anlaşmanın Gözde Girişim ve Polinas’ın ambalaj sektöründeki mevcut varlığına değer katacağına ve sektördeki yerini daha da önemli bir yere taşıyacağına dikkat çekti.

Ündüz, “Gözde Girişim ve Polinas için ambalaj sektöründe önem taşıyan bu işlem için danışmanlık vermekten dolayı çok mutluyuz. Gözde Girişim ve Polinas bu satın alma işlemiyle ambalaj sektöründeki yerini daha da kuvvetlendirmiştir” diye konuştu.

ÜNLÜ & Co, Eylül 2016 tarihinden bugüne kadar 1,4 milyar doların üzerinde şirket alım- satım işlemine aracılık etti. Bu işlem ÜNLÜ & Co’nun son bir yıl içinde gerçekleştirdiği 8. işlem olurken, son dönemde sonuçlandırılan işlemler arasında; Ibrakom ile CJ Lojistik ortaklığı, Akfen Holding’in Mersin Uluslararası Limanı’nda IFM Investors’a 869 milyon dolar tutarındaki %40 hisse satışı ve Korozo Ambalaj'ın Actera Group ile gerçekleştirdiği ortaklık yer almaktadır.

Polinas Plastik, Propak Ambalaj’ı aldı
Propak, üretiminin yüzde 60'ını 30'u aşkın ülkeye ihraç ediyor.

Etiketler: ÜNLÜ & Co , Polinas Plastik , Propak Ambalaj
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