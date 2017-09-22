Polinas Plastik, Propak Ambalaj’ı aldı

Satın alma anlaşmasının başarıyla imzalandığını belirten ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz, anlaşmanın Gözde Girişim ve Polinas’ın ambalaj sektöründeki mevcut varlığına değer katacağına ve sektördeki yerini daha da önemli bir yere taşıyacağına dikkat çekti.

Ündüz, “Gözde Girişim ve Polinas için ambalaj sektöründe önem taşıyan bu işlem için danışmanlık vermekten dolayı çok mutluyuz. Gözde Girişim ve Polinas bu satın alma işlemiyle ambalaj sektöründeki yerini daha da kuvvetlendirmiştir” diye konuştu.



ÜNLÜ & Co, Eylül 2016 tarihinden bugüne kadar 1,4 milyar doların üzerinde şirket alım- satım işlemine aracılık etti. Bu işlem ÜNLÜ & Co’nun son bir yıl içinde gerçekleştirdiği 8. işlem olurken, son dönemde sonuçlandırılan işlemler arasında; Ibrakom ile CJ Lojistik ortaklığı, Akfen Holding’in Mersin Uluslararası Limanı’nda IFM Investors’a 869 milyon dolar tutarındaki %40 hisse satışı ve Korozo Ambalaj'ın Actera Group ile gerçekleştirdiği ortaklık yer almaktadır.



Propak, üretiminin yüzde 60'ını 30'u aşkın ülkeye ihraç ediyor.