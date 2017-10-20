Polimer sektörü İstanbul’da buluştu

Yerli ve yabancı 400 işadamının katıldığı toplantının açılışında konuşan Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, “Polimer özellikle Türkiye için çok önemli bir sektör. Bu güzel gidişatın artılarını görmek durumundayız. Yeni yatırımlarla ve katmadeğeri yüksek malzemelere doğru geçişle bunu daha net görebileceğimize inanıyorum. Yakın gelecekteki hedeflerimiz için var olan yapımızı daha da artırarak, Türkiye’nin yükselen ihracatı doğrultusunda tonajları artırarak arkadaşlarımızla bütün bu tedarik sürecini seri ve sorunsuz bir şekilde yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.