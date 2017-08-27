Polemiğe bir başkan daha katıldı, Sertap Erener'e sert sözler...

Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen festivalde önceki gece sahne alan Sertab Erener, büyük sevgi gösterisi ile karşılandı. Sahne önünde protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle seyircilerin uzakta kalmasına tepki gösteren Erener, hayranlarını protokol alanına davet etti. Çatalca Belediyesi yetkilileri ise güvenlik gerekçesiyle seyircilerin protokol için ayrılan bölüme girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sertab Erener sahneyi terk ederken, seyirciler de belediye yetkililerinin bu tutumunu yuhalayarak tepki gösterdi. Bir süre sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, hayranlarını bu kez sahneye davet etti. Erener, sevilen şarkılarını sahnede hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Sertab Erener, Belediye Başkanı'na sinirlendi, seyircileri sahneye davet etti
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar
SERTAP ERENER'E SERT SÖZLER... MUSTAFA SANDAL SAHNEDEN İNDİRİLMİŞTİ
CHP'li Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'ya, bir başka CHP’li başkandan, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'dan destek geldi. Çatalca Belediyesi'nin festival ile ilgili Facebook paylaşımına yorum yapan Işıklar şunları yazdı: “Sertap Hanım şunu unutmuş herhalde oraya onu parasını ödeyip çağıran Çatalca Belediyesi'dir. Belediyenin koyduğu düzene uyarak sahne almak mecburiyetindedir. Beğenmiyorsa o düzeni gelmez Sertap Erener’in yaptığı tam bir terbiyesizliktir. Onu sahneden indirmeyen sahnenin ve onun parasını ödeyen Belediye Başkanı'nın nezaketinden olduğunu unutmayın. Bundan sonra seçilmiş Belediye Başkanı'na üstelik onu parasını ödeyen kurumun şartlarına uymayan o sanatçıyı bakın bakalım hangi kurum parasını ödeyip de onu saygısızlığına katlanır.Cem nezaketli davranmış bu hareketi benim belediyemde yapsaydı onu o sahneden indirirdim. Silivri’de buna benzer bir Mustafa Sandal vakası yaşandı ve mikrofon elinden alınarak sahneden indirildi, herkes haddini bilecek yok öyle terbiyesizlik.” (Oda TV)
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