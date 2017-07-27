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    Hem pokedex hem şarj cihazı!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 07:07Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 08:29

    GogoToro, iyi bir pokedex sahibi olmak isteyen pokemon çılgınları için Chargemander isminde pokedex tasarımına sahip harici bir şarj cihazı tasarladı.

    Pokemon Go çılgınlığı hala sürüyor. Pokemon Go severlerin bu denli çılgınlıkta oyun oynamasına tabii ki batarya ömrü dayanmıyor. Keyifleri yarıda kalan kullanıcıları düşünen GogoToro, Pokedex niteliğinde bir telefon kılıfı tasarladı. Aynı zamanda harici şarj cihazı olan bu kılııf, 5.200 mAh pil kapasitesi sunuyor.

    15 dakikada şarj olabilen kılıf, Chargemander ismini taşıyor. Cihaz uyumluluğu ise oldukça geniş bir yelpazede. Yurtdışında erken erişim kapsamında 80 dolar olan Chargemander, piyasadaki yerini aldığında 150 dolara çıkacak. Chargemander, özellikle Pokedex severler için şahane bir fikir.

    Etiketler: Pokemon Go , şarj cihazı , kılıf , telefon kılıfı , pokedex
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