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    Pokemon Go'ya Walking Dead zombileri rakip oluyor!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 07:52

    Henüz duyurulan The Walking Dead: Our World isimli oyun, Pokemon Go'ya ilginç bir şekilde rakip olacak!

    2016 yazını saran Pokemon Go'yu hatırlarsınız... Görünene göre şimdi de tamamen farklı türde bir AR oyunu herkesin yeni takıntısı olmaya hazırlanıyor. AMC ve geliştirici Next Game, yaptıkları açıklama ile iOS ve Android için konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu The Walking Dead: Our World'ü duyurdu.

    Our World temel olarak "walker'lar" (zombiler) ile gerçek dünyada savaşmayı içeriyor. TechCrunch'ın belirttiğine göre oyunun amacı, hayatta kalanları kurtarmak. Ayrıca Walking Sead serisinin yıldızlarının artık simgeleşmiş olan silahlarını da kullanabiliyorsunuz.

    Pokemon Go'da olduğu gibi The Walking Dead: Our World, gerçek dünya üzerine sanal düşmanlar yerleştiriyor. Ancak bütün kan, silah ve genel olarak karmaşa düşünülürse, bunun Pokemon Go'ya göre çok daha fazla yetişkinlere yönelik olduğu rahatlıkla söylenebilir.

    Pokemon Goya Walking Dead zombileri rakip oluyor

    Her ne kadar Next Game açık bir şekilde söylememiş olsa da The Walking Dead: Our World iOS 11'e gelecek olan Apple ARKit ve yeni duyurulan Google ARCore teknolojilerini kullanıyor.

    Bu çerçeveler, geliştiricilerin, kullanıcıların ek donanıma ihtiyaç duymadan kullanabilecekleri AR uygulamaları yapmalarına imkan tanıyor. ARKit ve ARCore, sunuldukları zaman milyonlarca iPhone ve Android telefona artırılmış gerçeklik teknolojilerini getirecek.

    Oyun muhtemelen iOS 11 ile birlikte, Eylül ayı içerisinde indirilmeye sunulacak.

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    Etiketler: pokemon go , oyun , the walking dead
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