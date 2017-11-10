Pokemon Go'dan sonra şimdi de Harry Potter insanları sokağa dökecek!

J.K. Rowling’in satış rekorları kıran 7 kitaplık serisi 8 film şeklinde beyaz perdeye uyarlandı. Warner Bros IE’ye bağlı olan Portkey Games ve Niantic, yaptıkları anlaşmayla yeni bir oyun çıkarıyor: Harry Potter: Wizards Unite. Yeni çıkacak oyun Niantic tarafından piyasaya sürülen Pokemon Go oyunuyla deneyimlediğimiz prensiplerle aynı olacak ve bu sefer telefonlar Pokedex değil de birer asaya veya büyü kitabına dönüşecek.



Niantic'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Oyuncular maceralara devam etmek için, büyüleri öğrenip harekete geçirmek, gizemli eserleri ve yerleri keşfetmek ve efsanevi canavarlarla karşılaşıp, ikonik karakterlerle yola çıkmak zorundalar” denildi. Çıkacak yeni oyunda aynı Harry Potter serisinde olduğu gibi, bir şapkaya öğrenciler 4 gruba ayrılacaklar.





Pokemon Go ilk çıktığında milyonları sokağa dökmüş, pokemon avına çıkarmıştı





Yapımcıların söylediklerine göre oyunun ilk görüntüleri 2018’in ilk çeyreğinde yayınlanacak.